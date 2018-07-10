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Они словили ребёнка пледом. Очевидцы о том, как спасли 7-летнего ребёнка в Минске

10 июля 2018 18:33
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Новости Беларуси. Следователи проводят проверку по факту падения ребенка с 7-го этажа в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Они словили ребёнка пледом. Очевидцы о том, как спасли 7-летнего ребёнка в Минске-1

Повисшего на карнизе мальчика вовремя заметили жильцы соседних домов. Они до приезда оперативных служб спланировали настоящую спасательную операцию. В качестве подушки безопасности использовали обычное одеяло.

Они словили ребёнка пледом. Очевидцы о том, как спасли 7-летнего ребёнка в Минске-4

Дмитрий Ашуркевич, очевидец, врач-хирург:
Голову прижал к себе, к груди, и фиксировал его еще к себе. То есть он полностью был ко мне прижат. И в таком положении он начал потихоньку успокаиваться, мы начали с ним общаться. Подъехала скорая и я, не разгибаясь, его положил на щит.

О втором рождении и неравнодушие прохожих репортаж Анастасии Дехтяр.

# Несчастный случай # происшествия # Дмитрий Ашуркевич # Фотофакт

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