Они словили ребёнка пледом. Очевидцы о том, как спасли 7-летнего ребёнка в Минске

Новости Беларуси. Следователи проводят проверку по факту падения ребенка с 7-го этажа в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Следователи проводят проверку по факту падения ребенка с 7-го этажа в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Повисшего на карнизе мальчика вовремя заметили жильцы соседних домов. Они до приезда оперативных служб спланировали настоящую спасательную операцию. В качестве подушки безопасности использовали обычное одеяло.
Дмитрий Ашуркевич, очевидец, врач-хирург:
Голову прижал к себе, к груди, и фиксировал его еще к себе. То есть он полностью был ко мне прижат. И в таком положении он начал потихоньку успокаиваться, мы начали с ним общаться. Подъехала скорая и я, не разгибаясь, его положил на щит.
О втором рождении и неравнодушие прохожих репортаж Анастасии Дехтяр.