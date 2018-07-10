Они словили ребёнка пледом. Очевидцы о том, как спасли 7-летнего ребёнка в Минске

Дмитрий Ашуркевич, очевидец, врач-хирург:

Голову прижал к себе, к груди, и фиксировал его еще к себе. То есть он полностью был ко мне прижат. И в таком положении он начал потихоньку успокаиваться, мы начали с ним общаться. Подъехала скорая и я, не разгибаясь, его положил на щит.

О втором рождении и неравнодушие прохожих репортаж Анастасии Дехтяр.