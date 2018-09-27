В Индии отменили уголовное наказание за супружескую измену

Ранее соблазнителю замужних женщин грозило тюремное заключение на срок до пяти лет или штраф, а неверная признавалась соучастницей преступления. Статья подвергалась критике из-за того, что в ней женщина рассматривается как собственность мужчины. В законе не была отражена измена со стороны мужа, поэтому она не могла стать причиной для расторжения брака по инициативе жены.