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В Индии отменили уголовное наказание за супружескую измену

27 сентября 2018 11:28
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Новости Индии. Оно признано архаичным,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Индии отменили уголовное наказание за супружескую измену -1

Ранее соблазнителю замужних женщин грозило тюремное заключение на срок до пяти лет или штраф, а неверная признавалась соучастницей преступления. Статья подвергалась критике из-за того, что в ней женщина рассматривается как собственность мужчины. В законе не была отражена измена со стороны мужа, поэтому она не могла стать причиной для расторжения брака по инициативе жены.

# Брак и семья # Фотофакт

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