В Армении уволили начальника Генштаба. Протестующие требуют отставки Пашиняна

Новости Армении. Очередное обострение политического кризиса в Армении. Начальник Генштаба, призыв к увольнению которого вызвал волну массовых митингов в стране, с 10 марта освобожден от должности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В сообщении правительства говорится, что решение принято автоматически, поскольку президент не подписал указ об увольнении главы военного ведомства и не обжаловал вердикт в Конституционном суде. Однако оказалось, что Армен Саркисян все-таки обратился в суд, чтобы тот рассмотрел не указ, а закон, который привел к правовому казусу. Протесты не утихают. Противники Пашиняна ворвались в правительственное здание в центре Еревана