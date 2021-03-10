В Армении уволили начальника Генштаба. Протестующие требуют отставки Пашиняна

Новости Армении. Очередное обострение политического кризиса в Армении. Начальник Генштаба, призыв к увольнению которого вызвал волну массовых митингов в стране, с 10 марта освобожден от должности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Армении. Очередное обострение политического кризиса в Армении. Начальник Генштаба, призыв к увольнению которого вызвал волну массовых митингов в стране, с 10 марта освобожден от должности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В сообщении правительства говорится, что решение принято автоматически, поскольку президент не подписал указ об увольнении главы военного ведомства и не обжаловал вердикт в Конституционном суде. Однако оказалось, что Армен Саркисян все-таки обратился в суд, чтобы тот рассмотрел не указ, а закон, который привел к правовому казусу.
Протесты не утихают. Противники Пашиняна ворвались в правительственное здание в центре Еревана
Политические разборки в стране, как и митинги, очевидно, продолжатся. Ночь с 9 на 10 марта демонстранты провели на улице, заблокировав входы и выходы из здания парламента. Снять блокаду оппозиционеры согласны лишь в случае отставки премьер-министра Пашиняна.
На 10 марта в Ереване запланирован очередной массовый митинг. За порядком в городе следят десятки правоохранителей.