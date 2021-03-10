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В Армении уволили начальника Генштаба. Протестующие требуют отставки Пашиняна

10 марта 2021 12:11
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Новости Армении. Очередное обострение политического кризиса в Армении. Начальник Генштаба, призыв к увольнению которого вызвал волну массовых митингов в стране, с 10 марта освобожден от должности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Армении уволили начальника Генштаба. Протестующие требуют отставки Пашиняна-1

В сообщении правительства говорится, что решение принято автоматически, поскольку президент не подписал указ об увольнении главы военного ведомства и не обжаловал вердикт в Конституционном суде. Однако оказалось, что Армен Саркисян все-таки обратился в суд, чтобы тот рассмотрел не указ, а закон, который привел к правовому казусу.

Протесты не утихают. Противники Пашиняна ворвались в правительственное здание в центре Еревана

В Армении уволили начальника Генштаба. Протестующие требуют отставки Пашиняна-4

Политические разборки в стране, как и митинги, очевидно, продолжатся. Ночь с 9 на 10 марта демонстранты провели на улице, заблокировав входы и выходы из здания парламента. Снять блокаду оппозиционеры согласны лишь в случае отставки премьер-министра Пашиняна.

На 10 марта в Ереване запланирован очередной массовый митинг. За порядком в городе следят десятки правоохранителей.

# Международная политика # Никол Пашинян # Оник Гаспарян # Армен Саркисян # Фотофакт

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