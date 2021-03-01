Протесты не утихают. Противники Пашиняна ворвались в правительственное здание в центре Еревана

Новости Армении. Толпа противников премьер-министра Армении ворвалась в правительственное здание в центре Еревана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь расположены офисы нескольких министерств.
Противники Пашиняна собрались на новый митинг у парламента в Ереване
Оппозиционеры провели акцию в фойе, призвав сотрудников ведомств не участвовать в митинге сторонников премьера, после чего покинули здание.
Вечером 1 марта в Ереване запланированы сразу две акции. На проспекте Баграмяна соберется оппозиция, а на площади Республики митинг проведут сторонники Никола Пашиняна.
Новый виток политического кризиса в стране начался 25 февраля. Вооруженные Силы Армении, недовольные подписанием документа о Нагорном Карабахе, потребовали отставки Пашиняна. Расценив это как попытку переворота, глава правительства снял с должности замначальника Генштаба и попытался уволить его руководителя, однако президент документ не подписал.
На улицах царит хаос: оппозиционеры выстроили баррикады и разбили палаточный лагерь у парламента. Премьер в свою очередь призвал выходить на улицы своих сторонников.
Новый митинг запланирован на 1 марта.