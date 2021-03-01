Протесты не утихают. Противники Пашиняна ворвались в правительственное здание в центре Еревана

Новости Армении. Толпа противников премьер-министра Армении ворвалась в правительственное здание в центре Еревана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь расположены офисы нескольких министерств. Противники Пашиняна собрались на новый митинг у парламента в Ереване Оппозиционеры провели акцию в фойе, призвав сотрудников ведомств не участвовать в митинге сторонников премьера, после чего покинули здание.

Вечером 1 марта в Ереване запланированы сразу две акции. На проспекте Баграмяна соберется оппозиция, а на площади Республики митинг проведут сторонники Никола Пашиняна. Новый виток политического кризиса в стране начался 25 февраля. Вооруженные Силы Армении, недовольные подписанием документа о Нагорном Карабахе, потребовали отставки Пашиняна. Расценив это как попытку переворота, глава правительства снял с должности замначальника Генштаба и попытался уволить его руководителя, однако президент документ не подписал.