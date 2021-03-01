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Протесты не утихают. Противники Пашиняна ворвались в правительственное здание в центре Еревана

01 марта 2021 10:50
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Новости Армении. Толпа противников премьер-министра Армении ворвалась в правительственное здание в центре Еревана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь расположены офисы нескольких министерств.  

Противники Пашиняна собрались на новый митинг у парламента в Ереване

Оппозиционеры провели акцию в фойе, призвав сотрудников ведомств не участвовать в митинге сторонников премьера, после чего покинули здание.  

Протесты не утихают. Противники Пашиняна ворвались в правительственное здание в центре Еревана-1

Вечером 1 марта в Ереване запланированы сразу две акции. На проспекте Баграмяна соберется оппозиция, а на площади Республики митинг проведут сторонники Никола Пашиняна.

Новый виток политического кризиса в стране начался 25 февраля. Вооруженные Силы Армении, недовольные подписанием документа о Нагорном Карабахе, потребовали отставки Пашиняна. Расценив это как попытку переворота, глава правительства снял с должности замначальника Генштаба и попытался уволить его руководителя, однако президент документ не подписал.

Протесты не утихают. Противники Пашиняна ворвались в правительственное здание в центре Еревана-4

На улицах царит хаос: оппозиционеры выстроили баррикады и разбили палаточный лагерь у парламента. Премьер в свою очередь призвал выходить на улицы своих сторонников.  

Новый митинг запланирован на 1 марта.  

# Акции протеста # Никол Пашинян # Тиран Хачатрян # Фотофакт

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