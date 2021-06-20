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В Армении проходят внеочередные выборы в парламент

20 июня 2021 12:53
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Новости Армении. 21 партия и четыре блока. Внеочередные парламентские выборы проходят в Армении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Армении проходят внеочередные выборы в парламент-1

Более 2,5 миллиона человек проголосуют на 2000 избирательных участках. Они могут определить судьбу страны на долгие годы. Среди всех участников выборов есть два фаворита – исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян и его партия, входящая в правящий либеральный политический альянс, и лидер блока «Армения», бывший президент Роберт Кочарян.

Нынешний парламент был сформирован по итогам досрочного общенародного голосования в декабре 2018 года после прошедших 8 месяцами ранее массовых акций протеста и смены власти.

# Выборы # Никол Пашинян # Роберт Кочарян # Фотофакт

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