В Армении проходят внеочередные выборы в парламент

Новости Армении. 21 партия и четыре блока. Внеочередные парламентские выборы проходят в Армении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 2,5 миллиона человек проголосуют на 2000 избирательных участках. Они могут определить судьбу страны на долгие годы. Среди всех участников выборов есть два фаворита – исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян и его партия, входящая в правящий либеральный политический альянс, и лидер блока «Армения», бывший президент Роберт Кочарян.

Нынешний парламент был сформирован по итогам досрочного общенародного голосования в декабре 2018 года после прошедших 8 месяцами ранее массовых акций протеста и смены власти.