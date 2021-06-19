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Во Франции участнику нелегальной вечеринки оторвало руку

19 июня 2021 19:24
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Новости Франции. Во Франции полиция жестко разогнала участников нелегельного опен-эйра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Полторы тысячи человек собрались на рейв-вечеринку. Стражи правопорядка предупредили, что они нарушают комендантский час.

Во Франции участнику нелегальной вечеринки оторвало руку-1

В ответ в правоохранителей полетели камни и коктейли Молотова. Против участников беспорядков пришлось применить слезоточивый газ. В результате столкновений пострадали пятеро силовиков, двое из них попали в больницу. А 22-летнему участнику вечеринки оторвало руку.

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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