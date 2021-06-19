Прямой эфир

В Варшаве прошёл гей-парад, участники выступили за расширение прав сексуальных меньшинств

19 июня 2021 19:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Польши. По улицам Варшавы 19 июня прошел гей-парад. Участвовали в шествии и «невероятные» белорусы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Варшаве прошёл гей-парад, участники выступили за расширение прав сексуальных меньшинств-1

Сотни человек с радужными флагами прошлись по улицам польской столицы. Они выступили за расширение прав сексуальных меньшинств и требовали принятия в Польше закона, который наделял бы однополых партнеров правами, аналогичными имеющимся у супругов, состоящих в традиционном браке. Судя по всему, это и есть те европейские ценности, за которые так борется «невероятная» часть белорусского общества.

# Фестиваль # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Во Франции участнику нелегальной вечеринки оторвало руку
19 июня 2021 19:24

Во Франции участнику нелегальной вечеринки оторвало руку

Потеряли высоту во время разворота. Что известно о крушении в Кемеровской области
19 июня 2021 18:27

Потеряли высоту во время разворота. Что известно о крушении в Кемеровской области

Самую знаменитую копию «Моны Лизы» продали за 3 млн евро
19 июня 2021 17:40

Самую знаменитую копию «Моны Лизы» продали за 3 млн евро