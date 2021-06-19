В Варшаве прошёл гей-парад, участники выступили за расширение прав сексуальных меньшинств

Сотни человек с радужными флагами прошлись по улицам польской столицы. Они выступили за расширение прав сексуальных меньшинств и требовали принятия в Польше закона, который наделял бы однополых партнеров правами, аналогичными имеющимся у супругов, состоящих в традиционном браке. Судя по всему, это и есть те европейские ценности, за которые так борется «невероятная» часть белорусского общества.