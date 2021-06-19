Потеряли высоту во время разворота. Что известно о крушении в Кемеровской области

Стало известно, что пилоты потеряли высоту во время разворота. Кроме того, воздушное судно пытались посадить на неровную площадку. Все это привело к крушению. При этом пилоты имели большой опыт, один из них практически был на пенсии.

Самолет с парашютистами упал утром 19 июня. 9 человек погибли, более 10 пострадали. Подробнее здесь.