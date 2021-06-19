Потеряли высоту во время разворота. Что известно о крушении в Кемеровской области

Новости России. Появились подробности крушения самолета в Кемеровской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Появились подробности крушения самолета в Кемеровской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стало известно, что пилоты потеряли высоту во время разворота. Кроме того, воздушное судно пытались посадить на неровную площадку. Все это привело к крушению. При этом пилоты имели большой опыт, один из них практически был на пенсии.
Самолет с парашютистами упал утром 19 июня. 9 человек погибли, более 10 пострадали. Подробнее здесь.