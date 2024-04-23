В Аргентине студенты столичных вузов объявили забастовку

Экономические реформы главы государства снова вызвали протесты в Аргентине. На этот раз забастовку объявили студенты столичных вузов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они недовольны тем, что на образование в стране выделяется недостаточно средств. Педагоги жалуются на низкую оплату труда, а студенты призывают обновить компьютерные классы. И не только.

Абрил Марколонго, студентка университета Буэнос-Айреса (Аргентина):

В нашей стране очень высокая инфляция. Это означает, что если в прошлом году у нас было 100 песо, чтобы функционировать, то в этом году у нас есть только 25 песо. Мы видим сокращение бюджета на 75 % в национальных университетах.