В Аргентине прошли марши в поддержку задержанных на акциях против экономических реформ

Более тысячи человек вышли на улицы Буэнос-Айреса, чтобы потребовать освободить всех задержанных во время акции против экономических реформ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Митингующие призывали прекратить репрессии и вернуть им конституционное право на протест. Полиция окружила демонстрантов и начала оттеснять их от здания правительства, однако столкнулась с ожесточенным сопротивлением. Мирная демонстрация переросла в погром. Операция по наведению порядка продолжалась всю ночь.