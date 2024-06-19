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В Аргентине прошли марши в поддержку задержанных на акциях против экономических реформ

19 июня 2024 07:50
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Более тысячи человек вышли на улицы Буэнос-Айреса, чтобы потребовать освободить всех задержанных во время акции против экономических реформ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Аргентине прошли марши в поддержку задержанных на акциях против экономических реформ-1

Митингующие призывали прекратить репрессии и вернуть им конституционное право на протест. Полиция окружила демонстрантов и начала оттеснять их от здания правительства, однако столкнулась с ожесточенным сопротивлением. Мирная демонстрация переросла в погром. Операция по наведению порядка продолжалась всю ночь.

# Акции протеста # Новости Аргентины

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