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Гонконг признан самым дорогим городом в мире для иностранцев

19 июня 2024 07:28
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Стал известен самый дорогой город в мире для иностранцев. Им признан Гонконг, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гонконг признан самым дорогим городом в мире для иностранцев-1

Эксперты сравнили траты на 200 товаров и услуг. В частности, это расходы на жилье, транспорт, продукты питания и одежду. По всем этим показателям Гонконг оказался лидером. Позади остался даже Сингапур, который обоснованно считается крайне дорогим для туристов. Также в топе списка города Швейцарии. Значительно труднее жить стало и в Лондоне. Британская столица заняла восьмое место, поднявшись сразу на девять позиций по сравнению с прошлогодним рейтингом.

# Туризм

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