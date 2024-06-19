Гонконг признан самым дорогим городом в мире для иностранцев

Эксперты сравнили траты на 200 товаров и услуг. В частности, это расходы на жилье, транспорт, продукты питания и одежду. По всем этим показателям Гонконг оказался лидером. Позади остался даже Сингапур, который обоснованно считается крайне дорогим для туристов. Также в топе списка города Швейцарии. Значительно труднее жить стало и в Лондоне. Британская столица заняла восьмое место, поднявшись сразу на девять позиций по сравнению с прошлогодним рейтингом.