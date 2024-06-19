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Названо имя следующего генсека НАТО

19 июня 2024 07:30
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Пост генерального секретаря НАТО займет и. о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте, пишет ТАСС со ссылкой на нидерландскую радиовещательную корпорацию NOS.

По информации NOS, кандидатура президента Румынии Клауса Йоханниса будет снята. Йоханнис – единственный соперник Рютте.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг обозначил Йоханниса как сильного кандидата, сообщив также, что блок практически подошел к решению данного вопроса. Известно, что этому во многом также способствует готовность премьер-министра Венгрии Виктора Орбана осуществить поддержку кандидатуры Рютте.

# Международная политика # Виктор Орбан # Марк Рютте # Клаус Йоханнис

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