Названо имя следующего генсека НАТО

Пост генерального секретаря НАТО займет и. о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте, пишет ТАСС со ссылкой на нидерландскую радиовещательную корпорацию NOS.

По информации NOS, кандидатура президента Румынии Клауса Йоханниса будет снята. Йоханнис – единственный соперник Рютте.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг обозначил Йоханниса как сильного кандидата, сообщив также, что блок практически подошел к решению данного вопроса. Известно, что этому во многом также способствует готовность премьер-министра Венгрии Виктора Орбана осуществить поддержку кандидатуры Рютте.