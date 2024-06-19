Прямой эфир

Тысячи солдат будут патрулировать Париж в день открытия Олимпиады

19 июня 2024 07:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Париж усиливает меры безопасности накануне Олимпиады. В день открытия Игр город будут патрулировать тысячи солдат, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи солдат будут патрулировать Париж в день открытия Олимпиады-1

Вертолеты отправят защищать воздушное пространство. Маршрут парада пройдет в зоне повышенной безопасности, которую называют «антитеррористическим периметром». Французское правительство также решило, что туристам не стоит предоставлять бесплатный доступ на церемонию открытия. Вход разрешат только по приглашениям.

# Олимпиада 2024

Другие новости рубрики

Все новости
В Израиле активисты требуют отставки премьер-министра и призывают к досрочным выборам
19 июня 2024 07:07

В Израиле активисты требуют отставки премьер-министра и призывают к досрочным выборам

Евросоюзу грозит распад в ближайшие 10-15 лет, заявили в Польше
19 июня 2024 07:06

Евросоюзу грозит распад в ближайшие 10-15 лет, заявили в Польше

AFP: 550 человек погибли из-за жары во время хаджа в Саудовской Аравии
19 июня 2024 07:01

AFP: 550 человек погибли из-за жары во время хаджа в Саудовской Аравии