Тысячи солдат будут патрулировать Париж в день открытия Олимпиады

Париж усиливает меры безопасности накануне Олимпиады. В день открытия Игр город будут патрулировать тысячи солдат, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вертолеты отправят защищать воздушное пространство. Маршрут парада пройдет в зоне повышенной безопасности, которую называют «антитеррористическим периметром». Французское правительство также решило, что туристам не стоит предоставлять бесплатный доступ на церемонию открытия. Вход разрешат только по приглашениям.