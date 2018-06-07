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В Аргентине при странных обстоятельствах погибла младшая сестра королевы Нидерландов

07 июня 2018 15:11
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Новости Нидерландов. 6 июня в Аргентине было обнаружено тело 33-летней Инес Соррегьеты. Девушка приходилась младшей сестрой королеве Нидерландов.  

Как сообщает Télam, вероятной причиной смерти названо самоубийство. Девушка была найдена в своей квартире в Буэнос-Айресе. В аргентинском правительстве Инес была министром социального развития.  

По информации некоторых СМИ, девушка страдала депрессией, а ранее у неё была анорексия.  

Погибшая на 13 лет младше королевы Нидерландов Максимы. На свадьбе сестры Инес была одной из подружек невесты. Девушка также крестила принцессу Нидерландов Ариану.  

Летом 2018 года в аварии погибла 30-летняя Сания Шакирова. 

Несколькими месяцами ранее женщина победила в номинации «Missis world» (здесь подробнее).  

# Некролог # Инес Соррегьета # Максима Соррегьета # Ариана Вильгельмина Максима Инес

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