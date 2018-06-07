В Аргентине при странных обстоятельствах погибла младшая сестра королевы Нидерландов

Новости Нидерландов. 6 июня в Аргентине было обнаружено тело 33-летней Инес Соррегьеты. Девушка приходилась младшей сестрой королеве Нидерландов.

Как сообщает Télam, вероятной причиной смерти названо самоубийство. Девушка была найдена в своей квартире в Буэнос-Айресе. В аргентинском правительстве Инес была министром социального развития.

По информации некоторых СМИ, девушка страдала депрессией, а ранее у неё была анорексия.

Погибшая на 13 лет младше королевы Нидерландов Максимы. На свадьбе сестры Инес была одной из подружек невесты. Девушка также крестила принцессу Нидерландов Ариану.

Летом 2018 года в аварии погибла 30-летняя Сания Шакирова.