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За 3 года власти Китая вернули самых разыскиваемых преступников страны

07 июня 2018 09:05
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Новости Китая. Свыше 4 тысяч беглых преступников власти Китая вернули на родину за 3 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За 3 года власти Китая вернули самых разыскиваемых преступников страны-1

При помощи специальной антикоррупционной кампании удалось задержать злоумышленников, разъехавшихся в 90 стран мира. В их числе оказались 825 бывших госслужащих, а также более 50 человек из списка самых разыскиваемых преступников. Кроме этого, в страну вернулись полтора миллиарда долларов, которые незаконно вывезли беглецы. В апреле 2018 года в Китае запустили новую операцию по поимке беглый коррупционеров «Небесная сеть-2018».

# Коррупция # Фотофакт

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