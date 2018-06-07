За 3 года власти Китая вернули самых разыскиваемых преступников страны

Новости Китая. Свыше 4 тысяч беглых преступников власти Китая вернули на родину за 3 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При помощи специальной антикоррупционной кампании удалось задержать злоумышленников, разъехавшихся в 90 стран мира. В их числе оказались 825 бывших госслужащих, а также более 50 человек из списка самых разыскиваемых преступников. Кроме этого, в страну вернулись полтора миллиарда долларов, которые незаконно вывезли беглецы. В апреле 2018 года в Китае запустили новую операцию по поимке беглый коррупционеров «Небесная сеть-2018».