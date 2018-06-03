В жуткой аварии погибла 30-летняя «Миссис мира – 2018»

По сведениям Sputnik Кыргызстан , 30-летняя гражданка ехала в такси. Во время движения машину занесло, и транспортное средство врезалось в стену, которая ограждает кладбище.

Новости Киргизии. В селе Чок-Тал 3 июня в ДТП погибла «Миссис мира – 2018» Сания Шакирова.

«Не хочу верить этому... Жизнь так жестока… Ещё недавно ты улыбалась и шутила, радовалась, как ребёнок... Нам тебя будет не хватать Она осталась с тремя детьми, но выстояла перед грудой проблем. Она карабкалась и выжила. Искренние соболезнования. Это невосполнимо», – написала Молдокматова в Instagram.

Одной из первых о случившемся узнала телеведущая Ассоль Молдокматова. Женщина опубликовала прощальную речь в соцсети.

«Сания Шакирова написала мне три дня назад, что парень сделал предложение выйти замуж и подарил 101 розу. Они поехали вместе на ИК. Возвращаясь с ИК попали в ДТП», – добавила телеведущая через несколько часов.

В раннем возрасте из-за финансовых сложностей Сания Шакирова отправилась в Москву, там она несколько лет работала в индустрии красоты.

В апреле 2018 года Шакирова победила в номинации «Missis world» конкурса Miss Universe Beauty. После победы женщине предложили годовой контракт в качестве возрастной модели, подарили путёвку в Венецию и сертификат на покупку автомобиля на сумму 15 тысяч долларов.