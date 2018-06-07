В правительстве Испании 11 постов из 18 возглавили женщины

Новости Испании. Большинство постов в правительстве Испании впервые заняли женщины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из 18 министров, которые вошли в состав нового кабинета, 11 – представительницы прекрасного пола. Им достались должности вице-премьера, министра экологии, финансов, министра территориальной политики и общественных функций, экономики и бизнеса, здравоохранения, министра обороны, труда и миграции, образования, юстиции, министра промышленности и торговли.