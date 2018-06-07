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В правительстве Испании 11 постов из 18 возглавили женщины

07 июня 2018 09:11
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Новости Испании. Большинство постов в правительстве Испании впервые заняли женщины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В правительстве Испании 11 постов из 18 возглавили женщины-1

Из 18 министров, которые вошли в состав нового кабинета, 11 – представительницы прекрасного пола. Им достались должности вице-премьера, министра экологии, финансов, министра территориальной политики и общественных функций, экономики и бизнеса, здравоохранения, министра обороны, труда и миграции, образования, юстиции, министра промышленности и торговли.

В правительстве Испании 11 постов из 18 возглавили женщины-4

Новоназначенный премьер страны Педро Санчес сформировал правительство меньшинства, отказавшись взять министров от других партий.

# Европарламент # Фотофакт

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