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На химзаводе во Франции прогремел взрыв

07 июня 2018 14:10
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Новости Франции. В департаменте Йонна на одном из особо опасных химических заводов произошёл взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На химзаводе во Франции прогремел взрыв-1

По предварительной информации, три человека получили серьёзные ожоги. Все сотрудники предприятия были экстренно эвакуированы.

На химзаводе во Франции прогремел взрыв-4

Возгорание, которое последовало за взрывом, удалось ликвидировать в кратчайшие сроки. Вероятнее всего, ЧП произошло из-за проводившихся на заводе ремонтных работ. По факту инцидента проводится проверка.

# Пожар # Фотофакт

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