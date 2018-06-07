На химзаводе во Франции прогремел взрыв

Новости Франции. В департаменте Йонна на одном из особо опасных химических заводов произошёл взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительной информации, три человека получили серьёзные ожоги. Все сотрудники предприятия были экстренно эвакуированы.