На химзаводе во Франции прогремел взрыв

Новости Франции. В департаменте Йонна на одном из особо опасных химических заводов произошёл взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. В департаменте Йонна на одном из особо опасных химических заводов произошёл взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По предварительной информации, три человека получили серьёзные ожоги. Все сотрудники предприятия были экстренно эвакуированы.
Возгорание, которое последовало за взрывом, удалось ликвидировать в кратчайшие сроки. Вероятнее всего, ЧП произошло из-за проводившихся на заводе ремонтных работ. По факту инцидента проводится проверка.