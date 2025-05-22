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В Аргентине начались протесты из-за депутатов, которые не смогли рассмотреть вопрос о повышении пенсий

22 мая 2025 07:58
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Депутаты парламента Аргентины спровоцировали массовые беспорядки в стране. Народные избранники сорвали заседание, на котором должен был рассматриваться вопрос о повышении пенсий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Аргентине начались протесты из-за депутатов, которые не смогли рассмотреть вопрос о повышении пенсий-2

Из необходимых 129 законодателей присутствовало всего 124, а 133 и вовсе не явились. Как только это стало известно, на улицы городов вышли возмущенные жители. В столице страны Буэнос-Айресе толпы пенсионеров блокировали здание национального конгресса, обвиняя народных избранников в саботаже и равнодушии к проблемам аргентинцев, которые и так вынуждены выживать при постоянном росте цен и нищенских зарплатах. К пенсионерам присоединились студенты и служащие. Впрочем, поведение народных избранников, сорвавших заседание, вызывало возмущение даже у самих депутатов. 

В Аргентине начались протесты из-за депутатов, которые не смогли рассмотреть вопрос о повышении пенсий-4

Стивен Полон, депутат Национального конгресса Аргентины:
Мы стали свидетелями дикой сцены: депутаты смеются над тем, что эта сессия провалилась. План правительства, очевидно, заключается в том, чтобы уморить голодом миллионы людей, которые получают нищенскую пенсию и минимальную зарплату.

Демонстранты попытались войти в здание парламента, чтобы выразить свое возмущение депутатам, однако были остановлены усиленными нарядами полицейского спецназа. Для разгона митингующих они применили дубинки. Жесткие столкновения продолжались до позднего вечера.

# Протесты # Новости Аргентины

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