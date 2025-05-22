«Тоттенхэм» минимально обыграл «МЮ» и стал победителем Лиги Европы

Лондонский «Тоттенхэм» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» (1:0) в матче финала Лиги Европы. Об этом пишет РИА Новости.

Автором единственного гола стал Бреннан Джонсон на 42-й минуте. Встреча проходила на поле стадиона «Сан-Мамес» в Бильбао.

Это третий трофей в истории «шпор» - ранее они выигрывали Кубок УЕФА (ныне Лига Европы) в 1972 и 1984 годах. Для самого клуба этот успех стал первым с 2008 года, в котором они выиграли Кубок английской лиги.

«Манчестер Юнайтед», ставший чемпионом Лиги Европы 2017 года, снова не сумел взять трофей, хоть и дошел до финала в 2021 году.

Благодаря победе «Тоттенхэм» обеспечил себе место в групповой стадии Лиги чемпионов, несмотря на плохие результаты в АПЛ (17-е место).