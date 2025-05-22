Под предлогом защиты от возможного нападения в Эстонии развернулись масштабные учения НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В военных тренировках участие принимают порядка 16 тысяч военных из стран Альянса, включая Великобританию, Францию и Финляндию. Среди абсурдных нововведений этих учений – разделение солдат на две группы: одна выступает на стороне западных сил, другая – в роли российской армии.

При этом каждая сторона получает отдельные секретные приказы. Более того, операции проходят с неожиданными атаками, танками, артиллерией, беспилотниками и разведгруппами. Наблюдателям за этими «театральными действиями» остается только гадать, какие еще сценарии смогут срежиссировать прибалтийские командиры.