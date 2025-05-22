Больше 110 тыс. долларов. Цена биткоина опять побила рекорд

Цена биткоина превысила отметку в $110 000, согласно данным Binance, на 3,65 %, после чего немного замедлила рост до $109 600 (+2,59 %).

Ранее эксперты считали, что биткоин может легко пройти отметку в $100 000 в ближайшие дни и в перспективе достичь $300 000 в текущем цикле роста, предвидя технические коррекции. Резкий рост цен на криптовалюты объясняется разными факторами, в том числе инициативами Дональда Трампа по созданию в США глобального криптовалютного хаба и планами по внесению изменений в политику регулирования SEC.

Указ Трампа о создании стратегического криптовалютного резерва США с использованием Bitcoin и Ethereum также способствует росту интереса инвесторов к рынку.

Неопределенность геополитической обстановки заставила инвесторов рассматривать криптовалюты, такие как биткоин и стейблкоины, как потенциально безопасные активы на фоне традиционной волатильности рынка.

Однако, несмотря на этот рост, эксперты ожидают неизбежной коррекции на криптовалютном рынке.