В Анкаре в центре города произошёл взрыв перед зданием МВД

Новости Турции. Тревожные новости пришли из Анкары. В центре города произошел теракт. Взрывы прогремели перед зданием МВД. Двое неизвестных мужчин подъехали к воротам ведомства, после чего один из них подорвал себя. Другой был нейтрализован. В ходе перестрелки пострадали двое полицейских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще один взрыв был контролируемым. Саперы обезвредили устройства, найденные в автомобиле террористов. В настоящее время все дороги в радиусе минимум 500 метров от здания МВД перекрыты. На месте работают полиция и военные. Стянута бронетехника. Отметим, теракт произошел в день возобновления работы парламента Турции, который находится в нескольких сотнях метров от места взрыва. Сегодня, 1 октября, там должен был выступить президент страны Реджеп Эрдоган. Сейчас все ходы и выходы в здание парламента временно закрыты.