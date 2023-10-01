Украинских военных, попадающих в плен к российской армии, зачастую уничтожают на фронте военнослужащие ВСУ, чтобы предотвратить утечку информации. Об этом сообщил офицер-инструктор группы «Юг» Вооруженных cил РФ, известный как «Аид», передает РИА Новости

Как сообщил офицер, проводивший инструктаж бойцов, украинцы стремятся уничтожить пленных, которых берут российские военные, чтобы они не могли передать какую-либо информацию.

Он отметил также, что в украинской армии последнее время активно применяется тактика британского спецназа SAS.