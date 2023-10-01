Британия намерена отправить войска в Украину для обучения ВСУ

Минобороны Великобритании хочет направить свои войска в Украину. Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на министра обороны страны Гранта Шэппса, передает РИА Новости.

Он также призвал британские оборонные компании к открытию заводов в Украине. Шэппс считает, что Британия может сделать для Западной Украины больше, нежели только обучать украинских военных.

Издание замечает, что присутствие британского воинского контингента на территории Украины означало бы существенное увеличение вовлеченности Великобритании в конфликт. Ранее в четверг, 28 сентября, Шэппс посетил Киев и пообещал Украине дополнительную военную поддержку со стороны Лондона. Россия направила странам НАТО ноту по поводу поставок оружия в Украину.

