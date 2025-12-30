В Андалусии внезапные паводки унесли жизни трёх человек

В Испании случилась трагедия после сильнейших ливней. В Андалусии внезапные паводки унесли жизни трех человек. Кроме этого, в Малаге река смыла микроавтобус, в котором находились двое взрослых, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гранаде погиб в 18‑летний юноша, оказавшийся в зоне подтопления. Только в провинции Малага зарегистрировано более 300 чрезвычайных происшествий. Власти активировали план действий при риске наводнений, а в 36 муниципалитетах введены меры гражданской защиты. Затоплены дома, гаражи и улицы, перекрыты дороги, машины оказались в воде и грязи.

В сельских районах произошли камнепады. Премьер-министр Педро Санчес призвал жителей проявлять осторожность, избегать поездок и не пересекать затопленные дороги. Большинство предупреждений уже снято, но власти продолжают рекомендовать предельную осторожность. Стихия напомнила: внезапные паводки остаются одной из самых опасных угроз в Испании.