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В Турции в столкновении с исламистскими боевиками погибли трое полицейских

30 декабря 2025 07:08
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В Турции в столкновении с исламистскими боевиками погибли трое полицейских, еще 8 ранены, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Турции в столкновении с исламистскими боевиками погибли трое полицейских-2

Стрельба началась, когда спецназ штурмовал дом, в котором забаррикадировались предполагаемые террористы. В здании находились пять женщин и шестеро детей, никто из них не пострадал. В ходе ожесточенного боя, который длился всю ночь, ликвидированы шесть боевиков, по информации местных властей, все они являются гражданами Турции.

# Турция # Новости Турции

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