Прямой эфир

В Литве запретили сдавать экзамен на водительские права на русском языке

30 декабря 2025 07:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Литве запретят использование русского языка при сдаче экзамена на получение водительских прав, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Литве запретили сдавать экзамен на водительские права на русском языке-2

Соответствующий приказ МВД подписан еще в 2024 году. Однако его принятие перенесли на 2026-й. Теперь в Министерстве внутренних дел заявили, что запрет больше откладывать не собираются. В настоящее время в Литве можно сдать экзамены на получение водительского удостоверения на литовском, русском и английском языках. 

# Новости Литвы

Другие новости рубрики

Все новости
В Нью-Джерси в воздухе столкнулись два вертолёта
30 декабря 2025 05:51

В Нью-Джерси в воздухе столкнулись два вертолёта

Более 50% поляков считают, что экономика страны движется в неправильном направлении – опрос
30 декабря 2025 05:49

Более 50% поляков считают, что экономика страны движется в неправильном направлении – опрос

Мусорщики французского Лилля вышли на забастовку
29 декабря 2025 17:03

Мусорщики французского Лилля вышли на забастовку