В Литве запретили сдавать экзамен на водительские права на русском языке

Соответствующий приказ МВД подписан еще в 2024 году. Однако его принятие перенесли на 2026-й. Теперь в Министерстве внутренних дел заявили, что запрет больше откладывать не собираются. В настоящее время в Литве можно сдать экзамены на получение водительского удостоверения на литовском, русском и английском языках.