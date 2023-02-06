Министр здравоохранения Латвии: государство не может предоставить больницам даже необходимый минимум

Новости Латвии. Латвийские врачи остались без денег. Больницы вынуждены выпрашивать финансирование у государства, которое не может предоставить даже необходимый минимум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявила министр здравоохранения страны.

При этом, по ее словам, исправить ситуацию за несколько месяцев не получится. Поскольку проблема с финансированием тянется довольно долго. И в скором времени доступность услуг и число обслуживаемых пациентов в Латвии может резко уменьшится, а объем платной медицины, наоборот, увеличится. Что еще больше ударит по карману людей в условиях экономического кризиса.