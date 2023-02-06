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9% эстонцев отказались от медуслуг. На что ещё пошло население, чтобы сэкономить?

06 февраля 2023 19:55
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Новости Эстонии. Эстонцы продолжают искать новые методы экономии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за сильнейшего кризиса население балтийской республики снижает свои ежедневные расходы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел местный банк.

9% эстонцев отказались от медуслуг. На что ещё пошло население, чтобы сэкономить?-1

Согласно исследованию, более 30 % были вынуждены перестать делать накопления. Примерно столько же решили снизить траты на посещение культурных мероприятий и покупку новой одежды и обуви. Еще 9 % опрошенных отказались от различных медицинских услуг. При этом, по мнению экспертов, в будущем ситуация может ухудшиться еще больше.

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# Кризис в ЕС # Новости Эстонии # Фотофакт

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