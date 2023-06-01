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В американской Флориде протестуют иммигранты – новый закон ущемляет их в правах

01 июня 2023 06:46
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Новости США. Очередные протесты прошли в США. Шумно было во Флориде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В американской Флориде протестуют иммигранты – новый закон ущемляет их в правах-1

Там иммигранты устроили демонстрации против нового закона губернатора штата. Документ лишает иммигрантов без виз возможности получить разрешение на работу. Кроме того, после нововведения эти люди не смогут обращаться за медицинской помощью. По словам протестующих, закон дискриминирует законопослушных работников, которые еще не успели получить все необходимые документы. А их во Флориде очень много. В основном они заняты в туризме и строительстве, сельскохозяйственном секторе. 

# Акции протеста # Новости США # Фотофакт

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