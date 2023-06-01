Экс-советник Пентагона Макгрегор: у США нет никакого  превосходства перед Россией

Власти США заблуждаются не только по поводу Российской Федерации, но и самих себя. У Америки нет ничего того, чего бы не было у РФ. Каким бы превосходством Штаты ни обладали ранее в разных сферах, его уже нет. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, пишет РИА Новости.

По его словам, при оценке России власти Америки основываются на надменности и самообмане. В США считают, что имеют дело со страной, где слабая экономика и общество там можно подтолкнуть к бунту. До сих пор Россия в Штатах рассматривается как государство 1994-1995 годов и в этом провальное заблуждение. Американские власти заблуждаются не только по поводу Москвы, но и самих себя, считая, что и сегодня имеют такой же военный потенциал, как в 1991 году, отметил Макгрегор. У РФ во всех сферах есть все, что и у Америки. Россия – это страна с очень сильной экономикой и при любых раскладах она продержится долго.

Ранее Экс-советник Пентагона обвинил Запад в обострении конфликта в Украине. Он заявлял, что Россия никогда не примет абсурдные ценности, которые проталкивают власти западных стран, она будет до последнего отстаивать свои интересы.