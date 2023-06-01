В Мексике во время перестрелки бандитов и полицейских погибли 10 человек

Новости Мексики. Перестрелка произошла на севере Мексики. 10 человек погибли, четверо полицейских получили травмы после того, как злоумышленники напали на правоохранителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Действовала целая вооруженная банда. Преступники на бронированных грузовиках перегородили проезд полицейским машинам. И открыли огонь. Правоохранители стали отстреливаться. После у нападавших изъяли 12 единиц крупнокалиберного оружия, гранаты и сто боеприпасов. Власти Мексики сообщают о возросшем уровне преступности в стране. Это уже вторая перестрелка на этой неделе.