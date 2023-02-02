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В Алматы стартует заседание Евразийского межправительственного совета

02 февраля 2023 06:30
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Взаимодействие на принципах равноправия всех стран! Будущее ЕАЭС – в центре внимания глав правительств стран объединения. В Алматы стартует заседание Евразийского межправительственного совета. Белорусскую сторону представит премьер-министр Роман Головченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Алматы стартует заседание Евразийского межправительственного совета-1

Переговоры пройдут в узком и расширенном составах. Повестка первой в 2023 году встречи охватывает широкий спектр вопросов. Прежде всего это торгово-экономическое сотрудничество. Но будут обсуждаться и другие актуальные темы, в том числе техническое регулирование, а также цифровое взаимодействие при реализации общих процессов.

Ожидается, что в Алматы главы правительств подпишут соглашение о валютном регулировании. 3 февраля премьер-министры государств Евразийского экономического союза примут участие в пленарной сессии ежегодного форума Digital Almaty.

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# ЕАЭС # Роман Головченко # Фотофакт

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