CNN: В Германии предотвратили покушение на главу компании Rheinmetall

В мае немецкие правоохранительные органы получили информацию о возможном покушении на генерального директора Rheinmetall Армина Паппергера от одной из иностранных спецслужб. Об этом пишет ТАСС.

За лицами, которые могли быть вовлечены в этот план, велось слежение, но улик для их задержания было недостаточно.

Спецслужбы вели наблюдение за группой недоверчивых мужчин, среди которых были и граждане бывшего Советского Союза.

Они нередко появлялись в районе штаб-квартиры Rheinmetall и в местах, посещаемых Паппергером. Телеканал CNN утверждал, что план убийства мог быть разработан в России, однако российские власти не дали никаких комментариев.