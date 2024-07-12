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CNN: В Германии предотвратили покушение на главу компании Rheinmetall

12 июля 2024 11:13
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В мае немецкие правоохранительные органы получили информацию о возможном покушении на генерального директора Rheinmetall Армина Паппергера от одной из иностранных спецслужб. Об этом пишет ТАСС.

За лицами, которые могли быть вовлечены в этот план, велось слежение, но улик для их задержания было недостаточно.

Спецслужбы вели наблюдение за группой недоверчивых мужчин, среди которых были и граждане бывшего Советского Союза.

Они нередко появлялись в районе штаб-квартиры Rheinmetall и в местах, посещаемых Паппергером. Телеканал CNN утверждал, что план убийства мог быть разработан в России, однако российские власти не дали никаких комментариев.

# Международная политика

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