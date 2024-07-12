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Литовский Сейм одобрил выход из конвенции по кассетным боеприпасам

12 июля 2024 11:49
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Литовский Сейм одобрил выход из конвенции по кассетным боеприпасам, что позволит ей в будущем закупать и применять их во время боевых действий, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это решение поддержало подавляющее большинство депутатов.

Литовский Сейм одобрил выход из конвенции по кассетным боеприпасам-1

Инициатором законопроекта стало Министерство обороны. Как заявил замглавы военного ведомства, возможность приобретения этого вида вооружений сейчас просто необходима, так как ситуация с национальной безопасностью Литвы сильно ухудшилась. Данный шаг значительно повысит ее обороноспособность. Стоит отметить, что кассетные бомбы или снаряды являются страшным оружием. Начиненные ими заряды не оснащены устройствами самоликвидации. Некоторые из них могут не разорваться, превращаясь в мины, которые всегда будут угрожать мирному населению даже после завершения конфликта.

# Международная политика

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