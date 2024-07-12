Более 20 стран подписали документ, ускоряющий военную помощь Украине

На вашингтонском саммите НАТО свыше 20 стран поставили свои подписи в документе для ускорения координации по военной помощи Украине. Об этом пишет РИА Новости.

В число подписавшихся входят США, Бельгия, Канада и другие, а также руководители Европейского совета и Европейской комиссии.

Они обещали помочь Украине с защитой, военным обучением и обновлением армии.

В случае атаки на Украину они соберутся на саммит, чтобы определиться с последующими шагами. Безопасность Украины признается важной для безопасности Евроатлантического региона.