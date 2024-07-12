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Более 20 стран подписали документ, ускоряющий военную помощь Украине

12 июля 2024 09:35
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На вашингтонском саммите НАТО свыше 20 стран поставили свои подписи в документе для ускорения координации по военной помощи Украине. Об этом пишет РИА Новости.

В число подписавшихся входят США, Бельгия, Канада и другие, а также руководители Европейского совета и Европейской комиссии.

Они обещали помочь Украине с защитой, военным обучением и обновлением армии.

В случае атаки на Украину они соберутся на саммит, чтобы определиться с последующими шагами. Безопасность Украины признается важной для безопасности Евроатлантического региона.

# Международная политика

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