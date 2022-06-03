В Африке возник острый дефицит пшеницы и удобрений из-за антироссийских санкций

Налаживание поставок – важный шаг к решению продовольственного кризиса, который сейчас угрожает всему миру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Африке остро нуждаются в пшенице и удобрениях. Все это практически пропало из стран на фоне антироссийских санкций. В результате миллионы людей могут оказаться на грани голода. Дефицит зерна и удобрений сказывается и на Европе. Фермеры во многих странах в разгар посевной остались практически с пустыми руками.

По словам экспертов, продовольственный кризис назревал уже давно. К причинам можно отнести не только экономические просчеты, но и климатические изменения. А с началом конфликта в Украине ситуация фактически вышла из-под контроля. Как заявил генсек ООН, чтобы стабилизировать обстановку на мировом рынке, необходимо восстановить доступ не только к продовольствию из Украины, но и Беларуси и России.