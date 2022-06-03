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Для восстановления нужно 5 миллиардов евро. Как пострадала Германия от введённых санкций?

03 июня 2022 14:17
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Новости Германии. Политика ограничений лишь обострит ситуацию в мировой экономике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Даже самые успешные государства планеты ежедневно теряют сотни миллионов долларов из-за необдуманных шагов. Тревогу уже бьют в Германии. Экономика нуждается в финансовой поддержке – заявили в профильном ведомстве.  

Для восстановления нужно 5 миллиардов евро. Как пострадала Германия от введённых санкций?-1

Из-за введения санкций серьезно пострадала промышленность ФРГ. В основном кризис связан с отказом от российских газа и нефти. Теперь отрасль нуждается в пяти миллиардах евро. На этом фоне правительство решило создать дотационную программу для компаний, которые особенно сильно пострадали из-за санкций. Однако, как считают эксперты, такие решения вряд ли помогут.  

# Экономический кризис # Фотофакт

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