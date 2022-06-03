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Предусмотрено бюджетом ЕС. Польше компенсируют поставки оружия в Украину

03 июня 2022 12:19
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Польша получит компенсацию за поставки оружия в Украину. Об этом заявил премьер-министр страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Предусмотрено бюджетом ЕС. Польше компенсируют поставки оружия в Украину-1

Деньги выделит Евросоюз. Речь идет о сотнях миллионов евро. По словам Моравецкого, выделение этих средств предусматривается бюджетом ЕС. Соответственно, Польша может на них рассчитывать. Стоит отметить, что с начала специальной военной операции России в Украине Варшава активно снабжала Киев вооружением. Польша поставляла танки, гаубицы, минометы, дроны и многое другое.  

# Международная политика # Матеуш Моравецкий # Фотофакт

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