Предусмотрено бюджетом ЕС. Польше компенсируют поставки оружия в Украину

Польша получит компенсацию за поставки оружия в Украину. Об этом заявил премьер-министр страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Деньги выделит Евросоюз. Речь идет о сотнях миллионов евро. По словам Моравецкого, выделение этих средств предусматривается бюджетом ЕС. Соответственно, Польша может на них рассчитывать. Стоит отметить, что с начала специальной военной операции России в Украине Варшава активно снабжала Киев вооружением. Польша поставляла танки, гаубицы, минометы, дроны и многое другое.