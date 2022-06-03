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Лихорадка, головная боль и тошнота. В Латвии зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян

03 июня 2022 14:23
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Новости Латвии. В Латвии зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заболевший – мужчина. Ему около 50 лет, он недавно вернулся из-за границы. Как сообщают местные врачи, болезнь протекает без осложнений, пациент находится под наблюдением.  

Лихорадка, головная боль и тошнота. В Латвии зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян-1

Напомним, оспа обезьян – редкое инфекционное заболевание. Оно чаще встречается в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Однако сейчас заболевание активно распространяется по всему миру. Уже выявлено более 500 заболевших более чем в 15 странах. Известно об одном летальном исходе. Симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, тошноту и мышечные боли. Однако в основном болезнь протекает легко.  

# Заболевания # Фотофакт

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