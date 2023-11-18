В Афинах прошла масштабная антиамериканская демонстрация

Новости Греции. Антиамериканская демонстрация в Афинах собрала около 25 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Столько местных жителей пришли к посольству США, пишут местные информагентства.

Так участники митинга отметили 50-ю годовщину студенческих выступлений, которые в 1973 году привели к падению военной хунты в Греции, поддерживаемой Штатами. «Американцы – убийцы народов!» написано на плакатах протестующих. Они также сожгли американский флаг и потребовали, чтобы базы НАТО покинули страну.