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В Афинах прошла масштабная антиамериканская демонстрация

18 ноября 2023 12:39
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Новости Греции. Антиамериканская демонстрация в Афинах собрала около 25 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Столько местных жителей пришли к посольству США, пишут местные информагентства.

В Афинах прошла масштабная антиамериканская демонстрация-1

Так участники митинга отметили 50-ю годовщину студенческих выступлений, которые в 1973 году привели к падению военной хунты в Греции, поддерживаемой Штатами. «Американцы – убийцы народов!» написано на плакатах протестующих. Они также сожгли американский флаг и потребовали, чтобы базы НАТО покинули страну.

# Акции протеста # Новости Греции # Фотофакт

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