Глава компании-разработчика ChatGPT Сэм Альтман уволен

Генеральный директор американской компании OpenAI, разработчика нейросети ChatGPT, Сэм Альтман покидает пост генерального директора и совет директоров, пишет ТАСС со ссылкой на блог компании.

В сообщении говорится, что соответствующее решение совета директоров OpenAI было принято ввиду того, что Сэм Альтман «не был всегда откровенен в своем взаимодействии с советом, что препятствует выполнять ему свои обязанности».

OpenAI является разработчиком получившей широкую популярность нейросети ChatGPT. Место Альтмана некоторый период времени будет занимать директор по технологиям компании Мира Мурати.