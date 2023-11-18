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Глава компании-разработчика ChatGPT Сэм Альтман уволен

18 ноября 2023 10:12
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Генеральный директор американской компании OpenAI, разработчика нейросети ChatGPT, Сэм Альтман покидает пост генерального директора и совет директоров, пишет ТАСС со ссылкой на блог компании.

В сообщении говорится, что соответствующее решение совета директоров OpenAI было принято ввиду того, что Сэм Альтман «не был всегда откровенен в своем взаимодействии с советом, что препятствует выполнять ему свои обязанности».

OpenAI является разработчиком получившей широкую популярность нейросети ChatGPT. Место Альтмана некоторый период времени будет занимать директор по технологиям компании Мира Мурати.

# It-технологии

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