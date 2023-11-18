МВД России объявило в розыск бывшего замминистра финансов Сергея Алексашенко

Бывший замминистра финансов РФ и первый заместитель председателя Центробанка РФ Сергей Алексашенко объявлен в розыск, пишет ТАСС со ссылкой на базу розыска МВД Российской Федерации.

По предоставленной информации, известно, что Сергей Алексашенко объявлен в розыск по уголовной статье. Однако по какой именно статье УК РФ осуществляется розыск Алексашенко, не уточняется.

16 ноября 2023 года главой комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василием Пискаревым было направлено обращение в ГП РФ по причине антироссийской деятельности экономистов Сергея Гуриева и Сергея Алексашенко, которые признаны в стране иноагентами. Пискарев подчеркивает, что в действиях Алексашенко и Гуриева и могут быть усмотрены признаки преступлений, в том числе государственной измены.