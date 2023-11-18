Прямой эфир

Суд штата Колорадо признал Трампа причастным к штурму Капитолия и допустил его к выборам в 2024 году

18 ноября 2023 11:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Судом штата Колорадо вынесено постановление о допуске Дональда Трампа к следующим президентским выборам в США, пишет РИА Новости.

Суд Колорадо постановил, что экс-президент Штатов имеет причастность к подстрекательству проявления политического насилия при нападении на Капитолий, которое произошло 6 января 2021 года, чтобы предотвратить передачу власти одержавшему победу на президентских выборах Джо Байдену. При этом судом уточняется, что своими действиями Трамп не нарушил данную им присягу.

Таким образом, по решению суда Дональд Трамп имеет право оставаться в первичном бюллетене президентских выборов штата.

# Международная политика # Джо Байден # Дональд Трамп

Другие новости рубрики

Все новости
МВД России объявило в розыск бывшего замминистра финансов Сергея Алексашенко
18 ноября 2023 10:48

МВД России объявило в розыск бывшего замминистра финансов Сергея Алексашенко

Глава компании-разработчика ChatGPT Сэм Альтман уволен
18 ноября 2023 10:12

Глава компании-разработчика ChatGPT Сэм Альтман уволен

Пограничники Финляндии применили газ против мигрантов на границе с РФ
18 ноября 2023 09:34

Пограничники Финляндии применили газ против мигрантов на границе с РФ