Суд штата Колорадо признал Трампа причастным к штурму Капитолия и допустил его к выборам в 2024 году

Судом штата Колорадо вынесено постановление о допуске Дональда Трампа к следующим президентским выборам в США, пишет РИА Новости.

Суд Колорадо постановил, что экс-президент Штатов имеет причастность к подстрекательству проявления политического насилия при нападении на Капитолий, которое произошло 6 января 2021 года, чтобы предотвратить передачу власти одержавшему победу на президентских выборах Джо Байдену. При этом судом уточняется, что своими действиями Трамп не нарушил данную им присягу.

Таким образом, по решению суда Дональд Трамп имеет право оставаться в первичном бюллетене президентских выборов штата.