Милош Земан заявил, что Чехия не может себе позволить ещё раз остановить экономику

COVID-19 продолжает устанавливать антирекорды: за минувшие сутки число инфицированных в мире увеличилось почти на 351 тысячу. Около трети зараженных – жители Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Восстановлен режим чрезвычайной ситуации в Чехии, там инфекционные отделения больниц уже практически заполнены. По всей стране закрыты фитнес-центры, с понедельника прекратят работу театры, галереи, музеи и туристические объекты. Обучение переведено в онлайн-формат. При этом президент Милош Земан заявил, что страна не может себе позволить повторно остановить экономику. Такого же мнения придерживаются и другие мировые лидеры.