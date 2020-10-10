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Милош Земан заявил, что Чехия не может себе позволить ещё раз остановить экономику

10 октября 2020 14:46
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COVID-19 продолжает устанавливать антирекорды: за минувшие сутки число инфицированных в мире увеличилось почти на 351 тысячу. Около трети зараженных – жители Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Милош Земан заявил, что Чехия не может себе позволить ещё раз остановить экономику-1

Во многих государствах ЕС вводятся новые ограничительные меры. В Испании выстроились километровые пробки из-за усиленного полицейского контроля на дорогах, ведущих в столицу. Мадрид заблокирован из-за вспышки заболеваемости.

Милош Земан заявил, что Чехия не может себе позволить ещё раз остановить экономику-4

Восстановлен режим чрезвычайной ситуации в Чехии, там инфекционные отделения больниц уже практически заполнены. По всей стране закрыты фитнес-центры, с понедельника прекратят работу театры, галереи, музеи и туристические объекты. Обучение переведено в онлайн-формат. При этом президент Милош Земан заявил, что страна не может себе позволить повторно остановить экономику. Такого же мнения придерживаются и другие мировые лидеры.

# Коронавирус # Фотофакт

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