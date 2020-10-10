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С середины недели пройдут дожди, но будет тепло. Синоптики рассказали о погоде на неделю

10 октября 2020 15:41
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В начале недели погодой будут править область пониженного атмосферного давления и атмосферные фронты с Украины.  

С середины недели пройдут дожди, но будет тепло. Синоптики рассказали о погоде на неделю-1

Марина Грицкевич, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:  
В начале рабочей недели температура воздуха минимальная ночью составит +5 – +11°C, местами до +13 градусов. В разгар дня столбики термометров по стране покажут +11 – +17°C, по югу-востоку будет на пару градусов теплее.  

С середины рабочей недели дожди кратковременного характера пройдут на большей части территории республики, но станет свежее. Но несмотря на это температурный фон будет еще повышенный.  

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.  

С середины недели пройдут дожди, но будет тепло. Синоптики рассказали о погоде на неделю-4

С середины недели пройдут дожди, но будет тепло. Синоптики рассказали о погоде на неделю-6

С середины недели пройдут дожди, но будет тепло. Синоптики рассказали о погоде на неделю-8

С середины недели пройдут дожди, но будет тепло. Синоптики рассказали о погоде на неделю-10

С середины недели пройдут дожди, но будет тепло. Синоптики рассказали о погоде на неделю-12

С середины недели пройдут дожди, но будет тепло. Синоптики рассказали о погоде на неделю-14

К среде, 14 октября, страна попадет под влияние фронтальной системы от циклона, смещающегося с территории Румынии на север Польши.  

# Погода в Беларуси # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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