С середины недели пройдут дожди, но будет тепло. Синоптики рассказали о погоде на неделю

В начале недели погодой будут править область пониженного атмосферного давления и атмосферные фронты с Украины.

Марина Грицкевич, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:

В начале рабочей недели температура воздуха минимальная ночью составит +5 – +11°C, местами до +13 градусов. В разгар дня столбики термометров по стране покажут +11 – +17°C, по югу-востоку будет на пару градусов теплее.

С середины рабочей недели дожди кратковременного характера пройдут на большей части территории республики, но станет свежее. Но несмотря на это температурный фон будет еще повышенный.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.