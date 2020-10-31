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После взрыва в поликлинике в Челябинске ввели режим ЧП

31 октября 2020 14:43
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Новости России. В Челябинске ввели режим чрезвычайной ситуации после взрыва в поликлинике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После взрыва в поликлинике в Челябинске ввели режим ЧП-1

После взрыва в поликлинике в Челябинске ввели режим ЧП-3

Установлено, что в кислородной будке произошло возгорание, после чего взорвался находившийся под давлением баллон. Пожар охватил площадь в 150 квадратных метров. В огне были первый и второй этажи, затем пламя перекинулось на соседний жилой дом.

После взрыва в поликлинике в Челябинске ввели режим ЧП-6

После взрыва в поликлинике в Челябинске ввели режим ЧП-8

Известно, что поликлиника использовалась как стационар для больных коронавирусом. На момент инцидента там было около 170 пациентов, двое из которых скончались после отключения подачи кислорода.

После взрыва в поликлинике в Челябинске ввели режим ЧП-11

Из здания всех эвакуировали, пациенты распределены по другим лечебным учреждениям.  Предварительной причиной ЧП называют нарушения при монтаже или при эксплуатации оборудования.

# Взрыв # Фотофакт

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