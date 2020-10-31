После взрыва в поликлинике в Челябинске ввели режим ЧП

Новости России. В Челябинске ввели режим чрезвычайной ситуации после взрыва в поликлинике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Установлено, что в кислородной будке произошло возгорание, после чего взорвался находившийся под давлением баллон. Пожар охватил площадь в 150 квадратных метров. В огне были первый и второй этажи, затем пламя перекинулось на соседний жилой дом.

Известно, что поликлиника использовалась как стационар для больных коронавирусом. На момент инцидента там было около 170 пациентов, двое из которых скончались после отключения подачи кислорода.