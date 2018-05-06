За минувшие сутки в России зафиксированы три возгорания в торгово-развлекательных центрах

Новости России. Три возгорания в торгово-развлекательных центрах зафиксированы за минувшие сутки в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Три возгорания в торгово-развлекательных центрах зафиксированы за минувшие сутки в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, накануне днем горел торговый центр «ЕвроЛэнд» в Иванове. Сотрудники МЧС эвакуировали около 200 человек. В результате возгорания никто не пострадал. По предварительной версии причиной пожара могли стать загоревшиеся мусорные контейнеры.
Еще два инцидента произошли в торговых центрах в Ноябрьске. В результате происшествий никто не пострадал. На месте ЧП сейчас работают специалисты. По версии МЧС причиной пожаров в Ноябрьске стал поджог.