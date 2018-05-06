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За минувшие сутки в России зафиксированы три возгорания в торгово-развлекательных центрах

06 мая 2018 11:42
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Новости России. Три возгорания в торгово-развлекательных центрах зафиксированы за минувшие сутки в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За минувшие сутки в России зафиксированы три возгорания в торгово-развлекательных центрах-1

За минувшие сутки в России зафиксированы три возгорания в торгово-развлекательных центрах-3

Так, накануне днем горел торговый центр «ЕвроЛэнд» в Иванове. Сотрудники МЧС эвакуировали около 200 человек. В результате возгорания никто не пострадал. По предварительной версии причиной пожара могли стать загоревшиеся мусорные контейнеры.

За минувшие сутки в России зафиксированы три возгорания в торгово-развлекательных центрах-5

За минувшие сутки в России зафиксированы три возгорания в торгово-развлекательных центрах-7

Еще два инцидента произошли в торговых центрах в Ноябрьске. В результате происшествий никто не пострадал. На месте ЧП сейчас работают специалисты. По версии МЧС причиной пожаров в Ноябрьске стал поджог.

За минувшие сутки в России зафиксированы три возгорания в торгово-развлекательных центрах-9

За минувшие сутки в России зафиксированы три возгорания в торгово-развлекательных центрах-11

# Пожары # Фотофакт

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