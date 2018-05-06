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В Турции на территории пятизвёздочного отеля обрушился пирс. Пострадали восемь человек

06 мая 2018 10:07
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Новости Турции. Ночью 5 мая в Турции на территории пятизвёздочного отеля обрушился пирс.  

В Турции на территории пятизвёздочного отеля обрушился пирс. Пострадали восемь человек-1

Фото: Manşet Aydın  

Как сообщает Manşet Aydın, бетонная конструкция рухнула в воду, когда на ней отдыхали люди. Пострадали восемь человек. На помощь гражданам были направлены спасатели.  

В Турции на территории пятизвёздочного отеля обрушился пирс. Пострадали восемь человек-4

Фото: Manşet Aydın  

Пострадавшим помогли выбраться из воды, после чего их доставили в больницы. Два человека находятся в критическом состоянии.  

В Турции на территории пятизвёздочного отеля обрушился пирс. Пострадали восемь человек-7

Фото: Manşet Aydın  

Начато расследование произошедшего.  

# Обрушение дома

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