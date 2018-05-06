В Турции на территории пятизвёздочного отеля обрушился пирс. Пострадали восемь человек

Новости Турции. Ночью 5 мая в Турции на территории пятизвёздочного отеля обрушился пирс.
Новости Турции. Ночью 5 мая в Турции на территории пятизвёздочного отеля обрушился пирс.
Фото: Manşet Aydın
Как сообщает Manşet Aydın, бетонная конструкция рухнула в воду, когда на ней отдыхали люди. Пострадали восемь человек. На помощь гражданам были направлены спасатели.
Фото: Manşet Aydın
Пострадавшим помогли выбраться из воды, после чего их доставили в больницы. Два человека находятся в критическом состоянии.
Фото: Manşet Aydın
Начато расследование произошедшего.